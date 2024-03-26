Gazze'ye havadan yardım faciası! 12 kişi boğuldu, 6 kişi ezildi

Gazze'ye farklı ülkeler tarafından havadan yapılan insani yardım operasyonları faciaya yol açtı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, havadan bırakılan yardımların bazılarının denize düştüğü, yardımlara ulaşmak isteyen 12 Filistinlinin boğularak hayatını kaybettiği ifade edildi.

"HAVADAN YARDIMLAR DURDURULSUN"

Yardımların düştüğü farklı noktalarda ise izdiham çıktığı, 6 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Havadan yardım yapan tüm ülkelerin tehlike konusunda daha önce uyarıldığı belirtilerek, "Havadan yardım operasyonlarına son verilmesi çağrısında bulunuyor, açlık ve kıtlıkla karşı karşıya kalan Filistin halkımıza insani yardım ulaştırılması için kara geçişlerinin derhal açılmasını talep ediyoruz" denildi.

32 BİN 414 FİLİSTİNLİ CAN VERDİ

İsrail ordusu, 172 gündür Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 8 saldırı gerçekleştirdiği, 81 kişinin hayatını kaybettiği, 93 kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 32 bin 414'e, yaralı sayısının ise 74 bin 787'ye yükseldiği aktarıldı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada ise 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen öğrenci sayısının ise 5 bin 826'ya, yaralananların sayısının ise 9 bin 570'e ulaştığı belirtildi.

GAZZE ŞERİDİNDE SIĞINACAK YER KALMAYACAĞI ENDİŞESİ

Filistinlilerin çoğu, İsrail'in daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği Refah kentine sığındı. Gazze Şeridi'nin en güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah'ın İsrail saldırılarından önce 280 bin olan nüfusu, halihazırda 5 katından fazla artarak neredeyse 1,5 milyona ulaştı.

İsrail saldırılarından kaçarak, yeterli kalacak yerin bulunmadığı ve altyapının yetersiz kaldığı Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü, derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun sık sık hava saldırıları düzenlediği Refah'a kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

YARDIM PARAŞÜTÜ FACİASI YAŞANMIŞTI

9 Mart'ta ABD'ye ait yardım taşıyan uçakların havadan indirdiği insani yardım kutularının paraşütlerinin açılmaması ve bölgede bekleyen Filistinlilerin üzerine düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybetmiş, yaralananlar olmuştu. ABD'li yetkililer ise uçakların ABD'ye ait olmadığını açıklamıştı.