Gazze Şeridi'nde Açlık Krizi Derinleşiyor: 10 Ölüm!

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle son 24 saat içinde 10 yeni ölüm gerçekleştiği bildirildi.

İsrail'in ablukaya aldığı Gazze Şeridi'nde insani kriz derinleşiyor. İsrail yönetiminin bombalar yağdırdığı Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini de engellemesi savunmasız sivilleri açlıkla karşı karşıya bırakıyor. İsrail müttefiki ülkeler, Gazze Şeridi'nde uluslararası hukuku yok sayan duruma sessiz kalırken, bölgede açlık nedeniyle ölümler günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle son 24 saat içinde 10 yeni ölüm gerçekleştiği bildirildi. Açıklamada, "Açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı toplam ölüm sayısı böylece 111'e yükseldi" ifadeleri kullanıldı.

Tüm kara geçişlerinin açılması çağrısı

Gazze Şeridi'ndeki İsrail ambargosuna ilişkin 111 yardım kuruluşu ve insan hakları grubu açıklama yaparak, bölgede "kitlesel açlığın" yayıldığı konusunda uyarıda bulundu. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Save the Children (Çocukları Kurtarın) ve Oxfam gibi kuruluşların da aralarında bulunduğu 111 kuruluşun imzasının bulunduğu açıklamada, "Meslektaşlarımız ve hizmet sunduğumuz insanlar yavaş yavaş tükeniyor" denildi. Açıklamada, "derhal müzakere edilmiş bir ateşkesin sağlanması, tüm kara geçişlerinin açılması ve Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yardımların serbestçe akışının sağlanması" çağrısı yapıldı.

"Yardım çalışanları, erişim vaatlerini yerine getiremeyen siyasi taahhütlerle çalışamaz"

Tonlarca yardım malzemesinin, teslimat engellendiği için dokunulmadan bekletildiği aktarılan açıklamada, "Filistinliler, yardım ve ateşkes umutlarıyla bir kalp kırıklığı döngüsüne hapsolmuş durumda. Her seferinde daha kötüleşen koşullara uyanıyorlar. Bu sadece fiziksel değil aynı zamanda psikolojik bir işkence. Hayatta kalma, serap gibi önlerinde duruyor. İnsani yardım sistemi boş vaatlerle işleyemez. Yardım çalışanları, sürekli değişen zaman çizelgeleriyle ya da erişim vaatlerini yerine getiremeyen siyasi taahhütlerle çalışamaz" ifadelerine yer verildi.

"BM öncülüğündeki insani yardım sistemi başarısız olmadı, işleyişi engellendi"

Doktorların raporlarının belirtildiği açıklamada, "Doktorlar, özellikle çocuklar ve yaşlılar arasında akut yetersiz beslenme oranlarının rekor seviyelere ulaştığını bildiriyor. Akut sulu ishal gibi hastalıklar yayılıyor, pazarlar boş, atıklar birikiyor ve yetişkinler açlık ve susuzluktan sokaklarda bayılıyor. Gazze'de yapılan yardımlar günde ortalama sadece 28 kamyon; bu, 2 milyondan fazla insan için yeterli olmaktan çok uzak ve bu insanların çoğu haftalardır yardım alamamış durumda. BM öncülüğündeki insani yardım sistemi başarısız olmadı, işleyişi engellendi" denildi.

"Devletler, henüz kurtarılacak hayatlar varken harekete geçebilir ve geçmelidir"

Hükümetlerin artık harekete geçmek için izin beklemeyi bırakması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Artık kararlı adımlar atmanın zamanı geldi. Derhal ve kalıcı bir ateşkes talep edin. Tüm bürokratik ve idari engelleri kaldırın. Tüm kara geçişlerini açın. Gazze'nin her yerinde herkese erişim sağlayın. Askeri denetimli dağıtım modellerini reddedin. İlkelere dayalı, BM öncülüğünde insani yardım sistemini yeniden kurun ve tarafsız, ilkesel yardım kuruluşlarını finanse etmeye devam edin. Devletler, kuşatmayı sona erdirmek için silah ve mühimmat transferini durdurmak gibi somut adımlar atmalı. Devletler, henüz kurtarılacak hayatlar varken harekete geçebilir ve geçmelidir" ifadeleri kullanıldı. - GAZZE