Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 55 Bini Geçti

Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 55 Bini Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 55 bin 998'e, yaralı sayısı ise 131 bin 599'a ulaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 39 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği yoğun saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 55 bin 998'e, yaralı sayısı 131 bin 599'a yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayılarına ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, son 24 saat içinde hayatını kaybeden 39 ve yaralanan 317 kişinin Gazze Şeridi'ndeki hastanelere sevk edildiği belirtildi. Çok sayıda Filistinlinin İsrail'in saldırıları sonucunda enkaz altında ve yollarda kaldığını, ambulansların ve sivil savunma ekiplerinin olay yerlerine ulaşmakta zorlandığını aktaran Sağlık Bakanlığı, ayrıca son 24 saat içinde insani yardım malzemeleri dağıtım faaliyetleri sırasında İsrail'in müdahaleleri sonucunda 17 kişinin hayatını kaybettiğini ve 136 kişinin de yaralandığını belirtti. Bu sayılarla birlikte yardım dağıtımlarında toplam can kaybı sayısı 467'ye, yaralananların sayısı 3 bin 602'ye yükseldi. İsrail'in 18 Mart 2025 tarihindeki tek taraflı ateşkes ihlalinden bu yana 5 bin 685 kişi hayatını kaybettiğini, 19 bin 518 kişi yaralandığını aktaran bakanlık, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda toplam can kaybının 55 bin 998'e, yaralı sayısının ise 131 bin 599'a çıktığını bildirdi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'in en büyük saldırısı! Tahran yangın yerine döndü

Savaştaki en şiddetli saldırı! Başkent yangın yerine döndü
İsrail ordusu: Yüzlerce Devrim Muhafızı askerini öldürdük

Karargaha bomba yağdı! Yüzlerce Devrim Muhafızı askeri öldürüldü
ABD'nin İran'ı vurmasına Putin'den ilk tepki

ABD'nin İran'ı vurmasına Putin'den ilk tepki
Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız

Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
İlkay Gündoğan'dan Galatasaraylıları yıkan sözler

Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaraylıları yıkan sözler
ABD'den vatandaşlarına 'Türkiye'ye seyahat etmeyin' uyarısı

ABD'den, "Türkiye'ye seyahat" uyarısı: Özellikle o şehre gitmeyin
Zafer Ergin terlik-şort kombiniyle yaz sezonunu açtı

Zafer Ergin terlik-şort kombiniyle yaz sezonunu açtı
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında acı kayıp! Yayın sonrası hayatını kaybetti

Kimse bir vedaya tanıklık ettiğini bilmiyordu! Acı haber geldi
Jeff Bezos, kapitalizm karşıtı gösterilere aldırış etmeden lüks yatında köpük partisi verdi

Jeff Bezos, protestolara aldırmadan lüks yatında köpük partisi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.