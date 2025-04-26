Gazipaşa'da Tütün ve Nargile Denetimleri Gerçekleştirildi

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü, ilgili kurumlarla birlikte ilçe genelinde nargile ve tütün denetimi gerçekleştirdi. Yapılan kontroller sonrası tütün ve tütün ürünü içilmeyen işletmelere de teşekkür belgesi takdim edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından kapalı alanlarda sigara kullanımının önüne geçilmesi amacıyla uygulanan tütün yasağına yönelik, Gazipaşa'da 4207 sayılı "tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkında kanun uygulamaları" çerçevesinde, tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının yasak olduğu kapalı alanlar ve açılır kapanır sisteminde hizmet veren özel işletmeler denetlendi. Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ve polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ayrıca 4733 sayılı kanunun 8. maddesine istinaden nargile satışı yapılan işletmelerde nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesi ve kapalı alanda tütün mamullerinin içilip içilmediği kontrol edildi. Ekipler tarafından mekanların "Dumansız Hava Sahası" planına uygunluğuna bakılarak iş yeri sahipleri de sigara içme yasağıyla ilgili mevzuat konusunda bilgilendirildi.

Yapılan denetimler ile ilgili bilgi veren İlçe Sağlık Müdürü Dr. Eşşe Çelik, "4207 sayılı tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü hakkında kanun uygulamaları" kapsamında tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının yasak olduğu kapalı alanlar ve açılır kapanır sisteminde hizmet veren özel işletmeler ile 4733 sayılı kanunun 8. maddesine istineden nargile satışı yapılan işletmeleri denetledik. Öte yandan, yasaklı alanda sigara kullanımına tanık olan vatandaşların Sağlık Bakanlığı'nın "ALO 184" iletişim hattı üzerinden şikayette bulunabileceklerini hatırlatıyoruz. Denetimlere uymayanlara esneme yapılmaksızın cezai işlemler uygulanacak" ifadelerini kullandı.

Çelik, ayrıca yapılan kontrollerde şimdiye kadar iş yeri sahipleri ve vatandaşların sigara ve nargile yasağına uyduğunu gördük diye ekleyerek, işletmesinde tütün ve tütün ürünleri içilmediğinden dolayı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Teşekkür Belgesi'ni işletme sahiplerine takdimini gerçekleştirdi. - ANTALYA