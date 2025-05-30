Gazipaşa'da Trafik Denetimi: 898 Bin TL Ceza Kesildi

Gazipaşa'da Trafik Denetimi: 898 Bin TL Ceza Kesildi
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, geniş çaplı trafik denetimi gerçekleştirdi. Eş zamanlı uygulama ile 204 araç sürücüsüne toplam 898 bin 902 TL para cezası kesildi. Denetimler, güvenli sürüşü sağlamak amacıyla devam edecek.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı trafik denetiminde, hem havadan hem karadan kontroller yapıldı. Toplam 34 kişilik ekip, ilçe genelinde trafik düzenini sağlamak ve kural ihlallerini tespit etmek amacıyla eş zamanlı uygulama yapıldı.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin iş birliğiyle düzenlenen denetimler, dron destekli havadan gözlemle desteklenirken, karadan da farklı noktalarda sabit ve mobil kontrol noktaları kuruldu. Denetimlerde özellikle motosiklet kullanıcıları, emniyet kemeri, sürücü belgesi, sigorta ve muayene gibi belgeler titizlikle kontrol edildi.

898 bin 902 TL para cezası kesildi

Yapılan denetimler sonucunda, toplam 204 araç sürücüsüne çeşitli ihlallerden dolayı idari para cezası kesildi. Kesilen cezaların toplamı 898 bin 902 TL'yi buldu. Denetimlerde ayrıca, güvenli sürüşe engel oluşturacak eksiklikler ve kural dışı kullanım tespit edilen 99 motosiklet trafikten men edildi. Ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla trafik denetimlerinin aralıksız süreceğini belirtti. Denetimlerin özellikle Kurban Bayramı boyunca artan araç ve sürücü yoğunluğu nedeniyle de sıklaştırılacağı ifade edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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