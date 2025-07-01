Gazipaşa'da Orman Yangını Hızla Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, mahalle sakinleri ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin anında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Aydıncık Mahallesi Taşbaşı Mevkii'ndeki ormanlık alanda çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yangın, mahalle sakinleri ve orman işletme müdürlüğü ekiplerinin anında müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bölgede ekipler tarafından soğutma çalışması yapıldı. - ANTALYA