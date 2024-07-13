Üye Girişi
Haberler

Gazipaşa'da motosiklet kazasında beton mikseri şoförü tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücünün ölümüne neden olan beton mikseri şoförü tutuklandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazada gözaltına alınan beton mikseri şoförü tutuklandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi D400 Karayolu üzerinde bulunan yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yolda Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Ercan Sönmez (41) idaresindeki 07 AGT 228 plakalı motosiklet, D400 Karayolu'nda seyir halinde olan ve Mevlütlü Caddesi'ne gitmek için yan yola dönüş yapan A.Y. idaresindeki 06 AKG 459 plakalı beton mikserinin sağ arka lastiğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Ercan Sönmez, beton mikserinin altında kalarak can verdi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze aracı ile Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından gözaltına alınan beton mikserinin sürücüsü A.Y., karakoldaki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesine sevk edildi. A.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Gazipaşa Antalya Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

 Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı

Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı

 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

 Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title