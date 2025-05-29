Gazipaşa'da Bonzai Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Gazipaşa'da Bonzai Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yapılan teknik takip sonucu ele geçirilen bonzai ile ilgili olarak iki şüpheli tutuklandı. H.K. ve B.Ç. isimli şahıslar, yapılan operasyonda yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde teknik takiple yakalanan 2 şüphelinin üzerinde A4 olarak bilinen bonzai ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir süredir fiziki ve teknik takibini yürüttükleri H.K. ve B.Ç. isimli şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada, kağıda emdirilmiş ve kamuoyunda "A4" olarak bilinen bonzai maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan H.K. ve B.Ç., tutuklanarak Alanya L Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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