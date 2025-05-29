Gazipaşa'da Bonzai Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde teknik takiple yakalanan 2 şüphelinin üzerinde A4 olarak bilinen bonzai ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir süredir fiziki ve teknik takibini yürüttükleri H.K. ve B.Ç. isimli şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada, kağıda emdirilmiş ve kamuoyunda "A4" olarak bilinen bonzai maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan H.K. ve B.Ç., tutuklanarak Alanya L Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ANTALYA