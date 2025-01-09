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Gazipaşa'da Adliye Önünde Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti

Gazipaşa'da Adliye Önünde Kalp Krizi Geçiren Adam Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 17 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği kazanın ardından, eniştesine destek için adliyeye gelen 62 yaşındaki İbat Ekinci kalp krizi geçirdi. İlk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 17 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan eniştesine destek olmak için adliyeye gelen bir kişi, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.45 sıralarında Gazipaşa Adliyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde 17 yaşındaki Egemen Ceylan isimli gencin hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Abdülkerim B., gözaltına alınarak Gazipaşa Adliyesine getirildi. Eniştesi Abdülkerim B.'ye destek olmak için adliyeye gelen 62 yaşındaki İbat Ekinci, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İbat Ekinci'nin kalbinin durduğu belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Ekinci, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kalbi yeniden çalıştırılan Ekinci, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, 17 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Abdülkerim B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Abdülkerim B.'nin hastanede yapılan alkol testinde 0.70 promil alkollü olduğu tespit edilmişti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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