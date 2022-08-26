Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karısını öldürüp kaçan adam, soluğu aldığı evde bir cinayet daha işledi

3. Sayfa Haberleri

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan Korkut Gezici önce eşini silahla öldürdü, sonra aynı silahla kızını yaraladı. Olay yerinden kaçan Gezici, evine gittiği yeğeni Sinan Özfidan'ı da öldürdü. Özfidan'ın eşi, "Şahıs girdi, kocama hiçbir şey söylemeden 3 el ateş etti. Kocamı durup dururken öldürdü" dedi.

Dün gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde meydana gelen olayda; Korkut Gezici evinde önce eşi Sevtap Akbacı'yı silahla öldürdü, daha sonra ise kızı Muazzez Gezici'yi aynı silahla yaraladı. Evden kaçan Gezici daha sonra yeğeni Sinan Özfidan'ın evine giderek onu da öldürdü.

KIZININ DURUMU AĞIR

İşlediği cinayetlerin ardından kayıplara karışan Gezici'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Silahla yaralanan Muazzez Gezici'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Karısını öldürüp, aynı silahla kızını yaraladı! Koşup yeğeninin evinde giden adam bir cinayet de orada işledi

"BİR ŞEY SÖYLEMEDEN 3 EL ATEŞ ETTİ"

Hayatını kaybeden Sinan Özfidan'ın eşi Gamze Özfidan, "Biz oturuyorduk. Şahıs girdi, kocama hiçbir şey söylemeden 3 el ateş etti. Kocam hiçbir şey yapamadı. Bir anda ağzından kanlar boşaldı. Hastaneye gidene kadar öldü. Onun hiçbir alakası yok. Hiçbir şey yok aralarında. Bir husumet de yoktu. Neden yaptığını, ne istediğini bilmiyoruz. Kendi karısını kızını öldürmüş olabilir. Bizimle bir alakası yok. Geldi kocamı durup dururken öldürdü" dedi.

Karısını öldürüp, aynı silahla kızını yaraladı! Koşup yeğeninin evinde giden adam bir cinayet de orada işledi

Karısını öldürüp, aynı silahla kızını yaraladı! Koşup yeğeninin evinde giden adam bir cinayet de orada işledi

Karısını öldürüp, aynı silahla kızını yaraladı! Koşup yeğeninin evinde giden adam bir cinayet de orada işledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziosmanpaşa Korkut 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title