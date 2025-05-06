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Gaziosmanpaşa'da İnşaat Çalışması Sırasında Yol Çöktü

Gaziosmanpaşa'da İnşaat Çalışması Sırasında Yol Çöktü
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışması sırasında yolun çökmesi sonucu doğalgaz hattı zarar gördü. Olayda yaralanma yaşanmazken, bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışması sırasında yol çöktü

İSTANBUL - İstanbul Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi, doğalgaz hattı zarar gördü.

Olay, saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi Vişneli Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yapılan inşaat çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi. Yol çökmesi sonucu o bölgeyi besleyen doğalgaz hattı zarar gördü. Olay yerine polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, çökmenin yaşandığı alan güvenlik şeridiyle kapatıldı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT YILDIRIM - 3.Sayfa
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