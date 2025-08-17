Gaziantep'teki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın!

Gaziantep'te bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, Organize Sanayi 2. Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, yoğun duman nedeniyle kentin birçok noktasından görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, yükselen alevler ve siyah dumanlar dron ile havadan da görüntülendi. Görüntülerde fabrikanın alevler içinde kaldığı, yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı görüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP