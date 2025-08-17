Gaziantep'teki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın!

Gaziantep'teki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, dron ile havadan görüntülendi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının çıkış sebebi için inceleme başlatıldı.

Gaziantep'te bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, Organize Sanayi 2. Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, yoğun duman nedeniyle kentin birçok noktasından görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, yükselen alevler ve siyah dumanlar dron ile havadan da görüntülendi. Görüntülerde fabrikanın alevler içinde kaldığı, yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı görüldü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dev holdingde baba-oğul kavgası! Dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı

Türkiye'nin dev holdinginde miras kavgası! Baba-oğul davalık oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt

Mansur Yavaş'tan CHP seçmenini rahatlatan sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.