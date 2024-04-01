Gaziantep'te Zincirleme Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi Çevreyolu Yamaçtepe güzergahında meydana geldi. İddiaya göre, 27 AIC 959 plakalı hafif ticari araç, önünde seyir eden 46 AHF 598 plakalı kamyona arkadan çarptı. Bu sırada arkadan gelen 27 ARU 290 plakalı araç da kazaya karıştı. Kazada hafif ticari araçtaki 4 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazayf yola savrulan yaralılardan Cesur Ekinci (44) ve Mehmet Güler'in (57) hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ağır yaralanan diğer 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP