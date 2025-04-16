Yoğun bakımdaki Sırrı Süreyya Önder'in son durumu

Yoğun bakımdaki Sırrı Süreyya Önder'in son durumu
Önder'in 12 saat süren zorlu ameliyatını adım adım anlattılar: Hem diseksiyon vardı hem kalp krizi

Doktorlar 12 saat süren zorlu ameliyatı adım adım anlattı
İmamoğlu: Bahçeli'nin çağrısını önemli buluyorum

Bahçeli'nin çağrısına İmamoğlu'ndan sürpriz yanıt
Yasak aşk yaşayan kayınvalide ile damat tutuklandı

Yasak aşk yaşayan kayınvalide ile damat için karar verildi

Gaziantep'te tırın altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te tırın altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Fabrika avlusunda geri manevra yapan tır, küçük Hasan'ı hayattan kopardı Gaziantep'te fabrika avlusunda geri manevra yapan tırın altında kalan 5 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.

Gaziantep'te tırın altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Fabrika avlusunda geri manevra yapan tır, küçük Hasan'ı hayattan kopardı

GAZİANTEP - Gaziantep'te fabrika avlusunda geri manevra yapan tırın altında kalan 5 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 yaşındaki Hasan Kaplan, Dolpin Halı fabrikasına ait avluda geri manevra yapan ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 HM 625 plakalı tırın altında kaldı. Feci kaza sonrası küçük çocuk ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde tırın altında kalan Hasan Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin arından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsünün gözaltına alındı feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR DÖNEK - 3.Sayfa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.