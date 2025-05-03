Gaziantep'te Tır Dorsesinde 45 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Gaziantep'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir tırın dorsesinde toplamda 45 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi ve 5 kişi yakalandı.

Gaziantep'te tır dorsesinde 45 kilo uyuşturucu ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yapılan operasyonda 31 kilo 150 gram skunk ve 14 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirilerek 5 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan armalarda bir tırın dorsesinde gizlenmiş 31 kilo 150 gram skunk ve 14 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirilerek 5 şüpheli yakalandı.

Operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA ALTINBAŞ - 3.Sayfa
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