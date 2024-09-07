Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan kamyonetin şarampole uçtuğu kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan kamyonetin hafif ticari araca çarparak şarampole uçtuğu kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kazada yaralanan 21 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Gaziantep'te tarım işçilerini taşıyan kamyonetin hafif ticari araca çarparak şarampole uçtuğu kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kazada yaralanan 21 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Kaza, akşam saatlerinde Oğuzeli ilçesi kırsal Yakacık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçilerini taşıyan Ahmed H. idaresindeki 27 MC 6450 plakalı kamyonet, önünde seyir halinde olan Ertuğrul T.'nin kullandığı 35 EA 2946 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Feci kazanın ardından kamyonet kasasında bulunan 23 tarım işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'i kazadan hemen sonra hayatını kaybederken durumu kritik olan bir yaralı daha uzun süren müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybedenlerin isimlerinin Cevahir El Hamid (44) ve İsmail El İsmail olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Durum gaziantep 3-sayfa trafik Güncel Tarım Kaza

'Kılıçlı yemin' tartışması büyüyor! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bunu milletimiz affetmez, vazgeçin

Erdoğan'a ateş püskürüp bir de çağrıda bulundu: Vazgeçin

 Adalet Bakanı Tunç'tan Engin Polat'ın tahliyesine ilk yorum: Tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmez

Engin Polat'ın tahliyesine Adalet Bakanı'ndan ilk yorum

 Macron'un 'başbakan' tercihi Fransa'yı karıştırdı! Binlerce kişi sokaklarda

Macron'un son hatası, ülkeyi yangın yerine çevirdi! Binlerce kişi sokaklara döküldü
Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı

Beyaz torosa yapıştırdığı amblem ilçeyi karıştırdı! Uzman çavuş açığa alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon bölümü hangi tarihte yayınlanacak? Victor Osimhen maskesi ne kadar? Osimhen maskesi nasıl alınır, nereden sipariş verilir? Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir? Narin Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Narin nerede, son durum nedir? Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 7 Eylül Euro kaç lira?
title