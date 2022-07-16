8 yaşındaki Muhammed, sokak ortasındaki kavgaya kurban gitti! Acılı baba cenaze aracının peşinden koştu - Haberler

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8 yaşındaki Muhammed, sokak ortasındaki kavgaya kurban gitti! Acılı baba cenaze aracının peşinden koştu

AA - 3. Sayfa
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8 yaşındaki Muhammed, sokak ortasındaki kavgaya kurban gitti! Acılı baba cenaze aracının peşinden koştu

Gaziantep'te iki grup arasındaki silahlı kavga sırasında sokakta oynarken vücuduna mermi isabet eden 8 yaşındaki Muhammed Hüseyin, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Acılı baba Abdullah Hüseyin'in, cenazeyi taşıyan aracın peşinden koşması ise yürekleri dağladı.

Şehitkamil ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi'nde, dün iki grup arasında bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında sokakta oyun oynayan ve vücuduna mermi isabet eden 8 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Hüseyin ağır yaralandı.

ACILI BABA, CENAZE ARACININ PEŞİNDEN KOŞTU

Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Hüseyin, müdahaleye rağmen bu sabah yaşamını yitirdi. Muhammed Hüseyin'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan acılı baba Abdullah Hüseyin'in, oğlunun tabutuna sarılarak göz yaşı dökmesi ve cenazeyi taşıyan aracın peşinden koşması ise yürekleri dağladı.

8 yaşındaki çocuk, sokak ortasındaki kavgaya kurban gitti! Acılı baba cenaze aracının peşinden koştu

"TEK OĞLUMDU, ELLERİMDE CAN VERDİ"

Cenazeyi teslim almadan önce açıklamalarda bulunan Abdullah Hüseyin, "Kardeşimin evine misafirliğe gitmiştik. O esnada sokakta silahlı kavga çıktı. O esnada oğlum silahlı kavganın arasında kaldı. Kavga sırasında pompalı tüfekten çıkan saçmalar oğlumun karnına isabet etti. O benim tek oğlumdu, daha 8 yaşındaydı. Oğlum benim ellerimde can verdi. Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Bunu yapanlara en ağır ceza verilsin. Allah bunu yapanların belasını versin. Ben ciğerim yandı, onların da ciğeri yansın. Bunu yapanların teröristten farkı yok. Benim tek oğlum gitti. Ciğerim yandı" diye konuştu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

8 yaşındaki çocuk, sokak ortasındaki kavgaya kurban gitti! Acılı baba cenaze aracının peşinden koştu

8 yaşındaki çocuk, sokak ortasındaki kavgaya kurban gitti! Acılı baba cenaze aracının peşinden koştu

AA / Mehmet Akif Parlak - 3. Sayfa

Şehitkamil Gaziantep kavga 3. Sayfa Haberler

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