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Gaziantep'te Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen 3 Kardeş Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen 3 Kardeş Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybeden üç kardeş, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 3 kardeş, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, sabah erken saatlerde Oğuzeli ilçesi kırsal Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sobayı yaktıktan sonra akşam aynı odada uyuyan Arif (18), Yusuf (17) ve Mehmet Fatih (16) Güneş kardeşlerden haber alamayan yakınları, girdikleri odada 3 kardeşi hareketsiz buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 kardeş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan 3 kardeşi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Arif, Yusuf ve Fatih Güneş kardeşler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kardeşlerin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 tabut yan yana koyuldu, gözyaşları sel oldu

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından Çaybaşı Mahallesi'ne getirildi. Yan yana koyulan 3 kardeşin tabutları, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi. Cenazede baba Hüseyin, anne Muhterem ile yakınları gözyaşı döktü.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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