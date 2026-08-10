Gaziantep'te Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 10 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te siber dolandırıcılık yöntemiyle 42 vatandaşı 1 milyon 534 bin 984 TL dolandırdığı tespit edilen 10 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, internet sitelerinde telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle Temmuz ayı içerisinde 42 vatandaşı toplam 1 milyon 534 bin 984 TL para toplayarak dolandıran 54 şüpheli şahıs tespit edilerek yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli arama sonucunda ele geçen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu.

Şüpheli şahıslardan 10'u sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı