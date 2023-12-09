Gaziantep'te Sağanak Nedeniyle Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı

Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle sular altında kalan köprülü kavşakta mahsur kalan 5 araç, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. İşçi servisi şoförü ise 45 dakika süren ikna çalışmaları sonucu aracını terk etti.

Gaziantep'te etkili olan sağanak nedeniyle sular altında kalan köprülü kavşakta 1'i işçi servisi olmak üzere toplam 5 araç mahsur kaldı. Araçların içerisinde çaresizce bekleyen vatandaşlar ise olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Sulara gömülen işçi servisi şoförü ise 45 dakika süren ikna çalışmaları sonucu aracını terk etti.

Gaziantep'te akşam saatlerinden itibaren etkili sağanak nedeniyle kent genelinde pek çok cadde ve sokak adeta göle döndü. Yağış nedeniyle özellikle Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan D-850 karayolu ve Çimento Kavşağını tamamen su bastı. Sulara gömülen köprülü kavşakta bir işçi servisi ile 4 otomobil içindeki vatandaşlarla beraber mahsur kaldı.

Araçlarda mahsur kalanları ekipler kurtardı, İşçi servisi şoförü aracını terk etmek istemedi

Araçların mahsur kaldığı bölgeye çok sayıda itfaiye, UMKE, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sulara gömülen araçlarda mahsur kalan vatandaşları kurtardı. İşçi servisi şoförünün ise ısrarla rağmen aracını terk etmek istememesi dikkat çekti. Direnen şoför, polis ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren ikna çalışmaları sonucu aracını terk etti.

Kente yağışın gece boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor. - GAZİANTEP