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Gaziantep'te PKK/KCK Üyesi 2 Terör Şüphelisi Yakalandı ve Tutuklandı

Gaziantep'te PKK/KCK Üyesi 2 Terör Şüphelisi Yakalandı ve Tutuklandı
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Gaziantep'te, jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen Y.M.A. ve E.C.Ş. isimli iki yabancı uyruklu şahıs yakalanarak tutuklandı. Söz konusu şahısların, Suriye'de terör örgütü içerisinde silahlı faaliyetlerde bulundukları belirlendi.

Gaziantep'te, PKK/KCK-PYD/ Ypg silahlı terör örgütü üyesi 2 şüpheli şahıs jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, ülkeye yasadışı yollarla geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve Suriye-Münbiç bölgesinde 2019-2021 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulunduğu tespit edilen Y.M.A. isimli yabancı uyruklu şahıs Şehitkamil ilçesinde yakalandı. Yakalanan şahsın verdiği ifadeler doğrultusunda, 2021 yılında Suriye/Rakka bölgesinde PKK/KCK- YPG/PYD silahlı terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği anlaşılan E.C.Ş. isimli yabancı uyruklu şahıs da yakalandı.

Silahlı terör örgütü üyesi Y.M.A. ve E.C.Ş. isimli şüpheli şahıslar, yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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