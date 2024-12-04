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Sahte doktor iki defa deneyip bebeği sünnet edemeyince kaçtı

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Gaziantep'te doktor olduğu iddia edilen şahıs, 4 aylık bebeği iki defa denemesine rağmen sünnet edemeyince kaçtı. Kesik atılıp bırakılan bebeğin penisinde şişlik ve morarma meydana gelirken aile, başka ailelerin de söz konusu doktordan şikayetçi olduğunu söyledi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'ndeki özel sağlık kabininde "sünnet" skandalı yaşandı. Celal Özgenç ve eşi, 4 aylık bebeklerini söz konusu sağlık kabinine götürüp sünnet ettirmek istedi.

2 KERE DENEDİ, SÜNNET EDEMEYİNCE KAÇTI

İddiaya göre; sağlık kabinine dışarıdan geldiği öne sürülen ve ismi öğrenilemeyen doktor, bebeğin penisine iğne yapıp kesik atmasına rağmen sünnet işlemini gerçekleştiremeyince ertesi gün tekrar getirilmesini istedi. Doktor olduğu ileri sürülen şahıs, ertesi gün getirilen bebeğe tekrar iğne yapıp kesik atmasına rağmen bebeği yine sünnet edemedi. Şüpheli, olay sonrası bebeğin penisinde morarma olması, yoğun ağlama krizi yaşaması ve ailenin tepkisi üzerine sünneti yapamayacağını söyleyerek kaçtı.

"BİZE 'BUNU YAPAMAYACAĞIM, 4-5 AY SONRA GETİRİN' DEDİ"

Yaşadıklarını anlatan baba Celal Özgenç, eşinin sünnet yapılması için en küçük oğlunu özel bir polikliniğe götürdüğünü söyledi. Özgenç, "Doktor oğluma 2-3 tane iğne yapmış ve penise kesik atıp denemesine rağmen sünneti yapamamış. Daha sonra eşime bu çocuğu yarın getirin demiş. Ben de dün eşimle birlikte gittim. Doktor sünnet işlemine başladı, yine iğne yapmaya çalıştı. Ben de 'İğne yapmayın, oğlum yine morarmaya başladı. Çocuk çok kötü oldu' dedim. Doktor da bize, 'Ben bunu yapamayacağım, 4-5 ay sonra geri getirin' dedi. Biz de bu adamın doktor olduğundan şüphe ettik. Doktor olduğunu iddia eden şahıs kaçar vaziyette klinikten çıkıp gitti, ben de fotoğrafını çektim." ifadelerini kullandı.

Sahte doktor iki defa deneyip bebeği sünnet edemeyince kaçtı

"POLİKLİNİK SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLMAMAMIZI İSTEDİ"

Şahsın izini kaybettirdiğini belirten Özgenç, gerekli yerlere şikayette bulunduklarını belirtti. Baba Özgenç, "Poliklinik sahibi 'şikayetçi olma' dedi. Biz oğlumu başka bir hastaneye götürdük. Karakola gidip şikayetçi de olduk." diye konuştu.

"OĞLUM ÖLEBİLİRDİ"

Başarısız iki sünnet denemesinin ardından oğlunun penisinde şişme ve morarma olduğunu söyleyen Özgenç, "Oğlumun şu an o bölgesinde morarma var. Benim oğlum ölebilirdi." dedi.

"BAŞKA AİLELER DE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ"

Doktor olduğu iddia edilen şahıstan başka vatandaşların da şikayetçi olduğunu öne süren Özgenç, "Bizden önce yaptığı aileler de bu doktordan şikayetçi olmuş. Ben bu doktorun gerçek doktor olup olmadığının araştırılmasını istiyorum. Başka ailelerin de canının yanmasını istemiyorum. Bu olay daha da kötü sonuçlanabilirdi. Ben yetkililerden yardım bekliyorum." şeklinde konuştu.

Polis ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında doktor olduğu iddia edilen şahsın yakalanması için arama çalışması başlattı.

Sahte doktor iki defa deneyip bebeği sünnet edemeyince kaçtı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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