Gaziantep'te otomobilin ATV'ye çarptığı feci kaza kamerada: 2 çocuk hayatını kaybetti
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Gaziantep'te otomobilin ATV'ye çarptığı feci kaza kamerada: 2 çocuk hayatını kaybetti Otomobille çarpıştıktan sonra takla atan ATV'deki 2 çocuk hayatını kaybetti 14 yaşındaki 2 çocuk kurtarılamadı Gaziantep'te otomobil ile çarpıştıktan sonra takla ATV'nin üzerinde bulunan 14 yaşındaki 2 çocuk,...
Gaziantep'te otomobilin ATV'ye çarptığı feci kaza kamerada: 2 çocuk hayatını kaybetti
Otomobille çarpıştıktan sonra takla atan ATV'deki 2 çocuk hayatını kaybetti
14 yaşındaki 2 çocuk kurtarılamadı
GAZİANTEP - Gaziantep'te otomobil ile çarpıştıktan sonra takla ATV'nin üzerinde bulunan 14 yaşındaki 2 çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, üzerinde Kerim G. ile Hüseyin A.'nın bulunduğu 27 MST 04 plakalı ATV, 27 ARB 190 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobile çarpıktan sonra savrularak devrildi. Feci kaza sonrası ATV'nin üzerinde bulunan 2 çocuk ağır yaralandı.
Hastaneye kaldırılan 2 çocuk kurtarılamadı
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada ağır yaralanan Kerim G. ve Hüseyin A. isimli 2 çocuğu ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 14 yaşındaki 2 çocuk, hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yakınları sinir krizi geçirdi
Olayı duyduktan sonra hastaneye koşan çocukların yakınları ise sinir krizi geçirdi. Hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.