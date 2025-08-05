Gaziantep'te Orman Yangınlarına Karşı Önleyici Devriye Faaliyeti

Gaziantep'te Orman Yangınlarına Karşı Önleyici Devriye Faaliyeti
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarını ve anız yakılmasını önlemek amacıyla parklar ve ormanlık alanlarda vatandaşları uyararak devriye faaliyetleri yürütüyor.

Gaziantep'te jandarma resmi ve sivil devriye ekipleri, orman yangınlarını ve anız yakılmasını önlemek amacıyla önleyici devriye faaliyeti icra ediyor.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son günlerde ülke genelinde artan orman yangınlarına karşı önleyici kolluk devriye faaliyeti icra etmeye başladı. Jandarma resmi ve sivil devriye ekipleri, orman yangınlarını ve anız yakılmasını önlemek amacıyla parklar, piknik yerleri ve ormanlık alanlarda vatandaşları orman yangınlarına karşı uyararak denetimleri arttırdı. Jandarma timleri, yangın ihtimaline karşı havadan dron, karadan yaya ve araçla aktif olarak devriye faaliyeti yürütüyor.

Ekipler, vatandaşlara piknik alanlarında ateşin tamamen söndürülmesi, yangına sebebiyet verebilecek çöp ve cam şişe gibi materyallerin doğaya bırakılmaması konularında da uyarıcı bilgilendirmelerde bulunuyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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