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Gaziantep'te Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çevre yolunda meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti. İnşaat boyacısı olan 41 yaşındaki sürücü, motosikletiyle seyir halindeyken dengesini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gaziantep'te çevre yolunda motosikletiyle dengesini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarpan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, bu sabah saatlerinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde motosikletiyle ilerleyen 41 yaşındaki İnşaat boyacısı Mehmet Timur Çalışıcı, Karataş çevre yoluna motosikletiyle seyir halinde ilerlerken dengesini kaybederek yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çevreden geçen diğer araçların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 41 yaşındaki Mehmet Timur Çalışıcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Çalışıcı'nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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