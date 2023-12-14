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Gaziantep'te motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı

14 Aralık 2023 22:51 Güncelleme: 22:53 Abone Ol

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından polis soruşturma başlattı.