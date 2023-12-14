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Gaziantep'te motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından polis soruşturma başlattı.

Nizip'te 2 motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza Gaziantep'in Nizip ilçesi Kanuni Sultan Süleyman bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvarda ilerleyen iki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motorlardan fırlayan 2 sürücü yaralandı. Nizip Devlet hastanesine kaldırılan 2 sürücüden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Motosiklet Yaralanma Soruşturma Kaza 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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