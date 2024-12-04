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Gaziantep'te Minibüs Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Gaziantep'te Minibüs Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kontrolden çıkan bir minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerine doğru Nurdağı-Türkoğlu karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, S.D. (26) kontrolündeki 44 HL 980 plakalı minibüs, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak yol kenarındaki şarampole uçtu. Minibüs hurdaya döndüğü kaza sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, kaza sırasında araçta bulunan Hediye Adıgüzel'in (94) hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan 3 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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