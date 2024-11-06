Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te lise öğrencisi genç kız zorla araca bindirilip kaçırıldı, inşaattan atıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 17 yaşındaki lise öğrencisi Dilan Bayır, 4 kişi tarafından zorla bir araca bindirilip inşaata götürüldü ve burada üçüncü kattan atıldığı iddia edildi. Acılı ailesi, zarar verenlerin en ağır cezayı almasını talep ediyor.

Gaziantep'te bir aile, 17 yaşındaki lise öğrencisi kızlarının 4 kişi tarafından zorla bir araca bindirilerek inşaata götürüldüğünü ve burada üçüncü kattan aşağıya atıldığını iddia etti. Olay sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesi devam ederken acılı ailesi açıklama yaparak adalet çağrısında bulundu.
Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Abdulhamithan Mahallesi'nde 4 Kasım'da meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki Dilan Bayır okul çıkışında 4 kişi tarafından zorla bir araca bindirildi. Araç ile okul çevresinden hızla uzaklaşan şahıslar, genç kızı kırsal alandaki bir inşaat alanına götürdü. Daha sonrasında Dilan'ın darp edilerek üçüncü kattan aşağıya atıldığı öne sürüldü. Olay sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve vücudunun pek çok yerinde ciddi kırıklar olan genç kızın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"KIZIMI BU HALE GETİRENLERİN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENMEK İSTİYORUM"

Olayı gözyaşlarıyla anlatan ve kızına bunu yapanların en ağır cezayı almasını isteyen Şenay Bayır, "Benim kızım dün okula saat 7'de gitti ve akşam eve bir daha dönmedi. Kızımı 4 kişi sürükleyerek zorla arabaya bindirmiş ve inşaata kaçırıp 3. kattan aşağıya atmış. Kimin yaptığı hakkında bir bilgim yok. Emniyet güçleri ise şahısların yakalandığını söylüyor ama bizlere bilgi vermiyorlar. Ben kızımı bu hale getirenlerin kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Okuldan veya dışardan kim ise öğrenmek istiyorum. Kızımın durumu şuan çok kötü" dedi.

"OLAYI GERÇEKLEŞTİRENLER CEZASINI ALSIN, ADALET İSTİYORUM"

Kızının tedavisinin devam ettiğini ve durumunun ağır olduğunu söyleyen acılı anne, şahısların en ağır cezayı almasını isteyerek, "Kızım 3 defa ameliyat oldu. Dün akşamdan bu yana ameliyatta. 3 ameliyat geçirdi. Vücudunun çoğu bölgesinde kırıklar var ve şuan durumu kritik. Bu olayı gerçekleştirenler cezasını alsın, adalet istiyorum" ifadelerini kullandı.

"HASTANEDE KIZIMIZ DEHŞET İÇERİSİNDEYDİ"

Baba Hüseyin Bayır ise "Kızımız dün okuldan çıktığında her zamanki geldiği saatte eve gelmeyince biz de ilk olarak öğretmenini aradık. Öğretmeni okulda birkaç derste gördüğünü ardından bir daha görmediğini söyledi. Saat 8'e kadar bekledik ve karakola haber verdik. 2 saat sonra hastaneden bizi aradılar. Hastaneye gittiğimizde hastanede kızımız dehşet içerisindeydi. İddiaya göre 3. kattan aşağıya attıkları için belinden itibaren kırıklar varmış. Okul çıkışında arabaya zorla bindirilmiş, arkasından ağzını kapatarak arabaya bindirilmiş. Daha sonrasında inşaata götürülmüş. Bunu yapanların gereken en ağır cezayı almalarını istiyorum" diye konuştu.

Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde 4 şahsın gözaltına alındığı haklarındaki yasal işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Gaziantep'te lise öğrencisi genç kız zorla araca bindirilip kaçırıldı, inşaattan atıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu

270 delegeye ulaşıldı! İşte ABD'nin yeni başkanı

 Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum

Erdoğan'dan Trump'a tebrik! "Dostum" vurgusu dikkat çekti
Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı

Trump'ın zaferi sonrası Rusya'dan ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT 1 YAYIN AKIŞI 6 KASIM: Beşiktaş-Malmö maçı saat kaçta? Bu akşam TRT 1 UEFA Avrupa Ligi maçları! KASIM AYI Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı! ABD seçimleri Türkiye'yi nasıl etkiler? Türkiye ile Trump ilişkisinde son durum nedir? 2025 EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANLARI! SSK, BAĞ-KUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Trump ne kadar oy aldı? ABD Başkanı Trump, Harris'e karşı kaç farkla kazandı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 6 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Altın fiyatları düşüyor mu? 6 Kasım çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar? MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Öğretmen, memur, polis maaşları ne kadar olacak? Icardi DNA testi mi yaptıracak? SON DAKİKA: ABD Başkanı kim oldu? Trump kazandı mı, sonuç ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.