Gaziantep'te Jandarma Operasyonları: 1771 Arrested, 123 Arrests Made

Gaziantep'te Jandarma Operasyonları: 1771 Arrested, 123 Arrests Made
Güncelleme:
Gaziantep'te jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 1771 şahıs yakalanırken, 123'ü tutuklandı. Jandarma ve Cumhuriyet Başsavcılığı işbirliğiyle düzenlenen Eylül ayındaki 'çember' operasyonları dikkat çekti.

Gaziantep'te son bir ayda jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan bin 771 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 123'ü tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranana şahısların yakalanmasına yönelik Eylül ayında çok sayıda 'çember' operasyonu yapıldı. JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan bin 771 şahıs yakalandı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 123'ü tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
