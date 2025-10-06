Gaziantep'te Jandarma Operasyonları: 1771 Arrested, 123 Arrests Made

Gaziantep'te son bir ayda jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan bin 771 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 123'ü tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranana şahısların yakalanmasına yönelik Eylül ayında çok sayıda 'çember' operasyonu yapıldı. JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan bin 771 şahıs yakalandı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 123'ü tutuklandı. - GAZİANTEP