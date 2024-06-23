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Gaziantep'te Fırtına: Antep Fıstığı Ağaçlarına Zarar Verdi

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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde etkili olan fırtına, Antep fıstığı ağaçlarına zarar verdi. Fırtına nedeniyle ilçe merkezinde de çatı uçma ve ağaç devrilme olayları yaşanırken, Fırat Nehri'nde dev dalgalar oluştu.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde etkili olan fırtına, Antep fıstığı ağaçlarına zarar verdi. Fırtına nedeniyle ilçe merkezinde de çatı uçma ve ağaç devrilme olayları yaşanırken, Fırat Nehri'nde dev dalgalar oluştu.

Gaziantep'te akşam saatlerinde fırtına etkili oldu. Özellikle Nizip ve Karkamış ilçelerini etkileyen fırtına, bazı noktalarda hayatı adeta felç etti. Fırtınanın etkilediği Karkamış ilçesinde pek çok binanın çatısı uçarken, bazı ağaçlar da devrildi. Kökünden sökülen ağaçlar, çevresindeki ev ve araçlara zarar verdi.

Fırtına, ilçenin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan ve tam olgunlaşma döneminde olan Antep fıstığı ağaçlarına da ciddi zarar verdi. Fırtına nedeniyle kırsal alandaki pek çok Antep fıstığı ağacının meyveleri dökülürken, bazıları da kökünden söküldü. İlçe sınırları içinde yer alan Fırat Nehri'nde de dev dalgalar oluştu.

Fırtınanın bir anda etkili olduğunu söyleyen Vedat Kalkan isimli vatandaş, "Karkamış ve Barak halkına geçmiş olsun. Bir anda rüzgar ve fırtına etkili oldu. Evlere, ağaçlara zarar verdi. Antep fıstığı ağaçları da zarar gördü fırtına nedeniyle. Karkamış halkına çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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