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Gaziantep'te Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası

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Gaziantep'te 2 çocuğunun gözü önünde eşini öldüren Eyüp Turan Karabağ, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada çocukların ifadeleri dikkat çekti.

Gaziantep'te 2 çocuğunun gözü önünde eşini öldürmekten yargılanan şahıs, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada pedagog eşliğinde dinlenen çocukların annelerini babalarının öldürdüğünü söylemesi ve sanığın "Öldürmek istemedim, pişmanım" demesi dikkat çekti.

Gaziantep'te 17 Ocak tarihinde 2 çocuğunun gözü önünde eşini öldürmekten yargılanan sanık Eyüp Turan Karabağ'ın karar duruşması 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davaya maktul yakınları, maktul avukatları, sanık avukatları ve Kadın Hakları Savunma Derneği katıldı. Mahkemede, çocukların pedagog eşliğinde alınan ifadesi dinletildi. Çocuklar, pedagoga annelerinin babaları tarafından gözleri önünde öldürüldüğünü söyledi. Davaya SEGBİS üzerinden katılan sanık Eyüp Turan Karabağ ise, "Ben karımı öldürmek istemedim. Çok pişmanım" dedi.

Sanık, maktul ve diğer taraflar ile avukatların savunmalarını son kez dinleyen mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanık Eyüp Turan Karabağ'a kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırmış müebbet cezası verdi. Heyet, cezada indirim yapmadı.

17 Ocak tarihinde Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Eyüp Turan Karabağ (34) tartıştığı eşi Bahar Karabağ'ı (31) tabanca ile kafasına ateş ederek öldürmüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bahar Karabağ'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Olay sonrası katil zanlısı koca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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