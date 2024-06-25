Gaziantep'te ensesine yumruk darbesi alan İsmet Bali hayatını kaybetti

Gaziantep'te ensesine yumruk darbesi alan 5 çocuk babası İsmet Bali hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te meyve sebze halinde mal indirirken çıkan kavgada ensesine yumruk darbesi alan ve beyin kanaması geçiren 5 çocuk babası İsmet Bali 15 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 15 Haziran günü Gaziantep'in Sanayi Mahallesinde Sebze halinde meydana geldi. İddiaya göre Sebze Halinde hamallık yapan 5 çocuk babası İsmet Bali meyve ve sebzeleri indirirken bir grup ile arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle birlikte ensesine vurulan yumruk sonrası dengesini kaybederek başını yere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 39 yaşındaki İsmet Bali'yi ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yoğun bakımda 15 gün tedavi gören Bali, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenazesi yakınlarına teslim edildi

Evli ve 5 çocuk babası 39 yaşındaki İsmet Bali'nin cenazesi kaldırıldığı Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda, yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Diğer yandan Bali'nin kavgaya karıştığı günün doğum günü olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.