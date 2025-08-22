Gaziantep'te Drug Operasyonu: 32 Kilogram Skunk Ele Geçirildi, 3 Tutuklama

Gaziantep'te Drug Operasyonu: 32 Kilogram Skunk Ele Geçirildi, 3 Tutuklama
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 32 kilogram skunk ve çeşitli uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 32 kilo 513 gram skunk, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
