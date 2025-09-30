Haberler

Gaziantep'te Boşanma Aşamasındaki Eşine Tehditler İçeren Görüntüler Paylaşan Şahıs Tutuklandı

Gaziantep'te Boşanma Aşamasındaki Eşine Tehditler İçeren Görüntüler Paylaşan Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gaziantep'te Boşanma Aşamasındaki Eşine Tehditler İçeren Görüntüler Paylaşan Şahıs Tutuklandı
Haber Videosu

Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşini sosyal medyadan 'Cuma gününe kadar seni öldüreceğim' diye tehdit eden Erol S. isimli şahıs, polis tarafından yakalıp tutuklandı.

Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşini, "Cuma gününe kadar seni öldüreceğim" diye tehdit ettiği anlara ait görüntüleri sosyal medyadan paylaşan şahıs, polis ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, boşanma aşamasındaki eşi F.S.'yi, "Cuma gününe kadar seni öldüreceğim" diye tehdit ettiği anlara ait görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Erol S. isimli şahsı yakalamak için çalışma yaptı.

Çalışmalar neticesinde, elindeki bıçakla eşini öldürmekle tehdit ettiği anları paylaştığı belirlenen şahıs yakalandı. Şüpheli şahıs, yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Paylaştığı görüntülerdeki sözleri şok etti

Şüpheli şahsın, boşanma aşamasında eşine yönelik paylaşımları ise şok etti. Şahsın, sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde, "En geç bu cuma gününe kadar seni öldüreceğim. Hakim, savcı, polis herkese şikayet edebilirsin. Cuma gününe kadar 5 gün zamanın var, kaç kaçabilirsen" şeklindeki sözleri ve o anda arkadan gelen çocuk sesleri ise dikkat çekti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi

Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi
Erdoğan Kabine sonrası sinyali verdi, 30 hesaba erişim engeli getirildi

Erdoğan "Kökünü kurutacağız" dedi, saatler sonra operasyon geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir tesadüf mü, yoksa kader mi? Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren an

Tesadüf mü, yoksa kader mi? Tatlıtuğ'un hayatını değiştiren an
Yıllardır aranıyordu! Saklandığı yere bakın

Yıllardır aranıyordu! Saklandığı yere bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.