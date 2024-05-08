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Tanker sürücüsü, 9 kişinin can verdiği kazayı hastalığına bağladı

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Gaziantep'te 9 kişinin can verdiği kazayla ilgili gözaltına alınan tanker sürücüsü, emniyetteki ifadesinde "Yola çıktıktan 5 dakika sonra gözlerimin karardığını hatırlıyorum. Ben tansiyon hastasıyım düzenli olarak ilaç kullanırım" sözleriyle kendini savundu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton tankerinin yolcu minibüsüne çarptığı ve 9 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kazanın ardından tanker sürücüsü Mehmet Göğüş'ün ifadesi ortaya çıktı. Göğüş, hızının 70-80 kilometre arasında olduğunu ve tansiyon hastası olduğunu ifade ederek gözlerinin karardığını söyledi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton tankerinin yolcu minibüsüne çarptığı ve 9 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kazanın ardından her iki sürücünün ifadeleri ortaya çıktı. Tanker sürücüsü Mehmet Göğüş, hızının 70-80 kilometre arasında olduğunu belirtirken minibüs sürücüsü Latif Örs, "Kamyon o kadar hızlıydı ki lastikleri yerden kesilerek adeta uçarak bize doğru geliyordu" dedi.

Tanker sürücüsü, 9 kişinin can verdiği kazayı hastalığına bağladı

"TANSİYON HASTASIYIM, GÖZLERİM KARARDI"

Tanker sürücüsü Mehmet Göğüş, "Narlı ilçesinden Kalesan firmasına ait araçla firmaya ait beton maddesini yükleyerek İslahiye'de bulunan Güçlü beton firmasına saat 11.00 civarında boşalttıktan sonra Pazarcık ilçesine doğru giderken ne alkol kullandım ne de uykusuzdum. Yola çıktıktan 5 dakika sonra gözlerimin karardığını hatırlıyorum. Ben tansiyon hastasıyım düzenli olarak ilaç kullanırım. Kalp, şeker, tansiyon hastalıkları mevcuttur. Araçtaki hızım 70-80 kilometre arasındaydı. Rahatsızlandığımı düşünüyorum hiçbir şey hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Tanker sürücüsü, 9 kişinin can verdiği kazayı hastalığına bağladı

"KAMYON ADETA UÇARAK BİZE DOĞRU GELİYORDU"

Minibüs sürücüsü Latif Örs, "27 K 5127 Plakalı yolcu minibüsünde Hatay yolu istikametinde ilerlerken ağabey mevkiinde karşı şeritten hızla beton mikser aracının bize doğru yaklaşmakta olduğunu gördüm. Kamyonun hızı o kadar yüksekti ki lastiklerin yerden kesildiğini gördüm. Araç uçar vaziyette bize doğru geliyordu. Durumu fark eder etmez aracı sağa doğru kırdım. Kaçmaya çalıştım ancak kaçamadık. Trafik kurallarına uygun şekilde hareket ettim" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep Tansiyon İslahiye 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Güven önemlş:

ağabeyi gözlerin kararıyorsa hem kendi canını hem başkalarının canını korumak için başka türlü düşünecen

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SUNSET null:

kullandığın ilaç pudra şekeri (!) değilse, tansiyon ilacı 60 km hız ile o kazayı yaptırmaz

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sade vatandaş:

bu kazanın gerçek nedeni ne bilmiyorum ama araç kullanırken tehlikeye neden olacak derecede kronik hastalığı olanların araç kullanması doğru değil

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Özer Doğan:

Kusura bakma Hasta isen kendine güvenmiyorsan yola çıkmayacaksın Ömür Boyu sana az bilr

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2
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Hamit Gündoğdu:

Bu tip araçların yolun en sağında gidip 50 km sürati gecmemeleri gerekir.. çünkü taşıdığı mal mayi şeklinde olup sabitleme imkanı yoktur..oynak ve hareketli olan bu mal ani hareket ve süratte aracın dengesini bozup kontrol edilmesini zira sokabilir.. kullananda mal olursa sonuç bu olur.. ölenlere Allah'tan rahmet..yakinlarinada sabırlar.

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Aydoğan Kalyoncu:

Kaza herkesin başına gelebilir öncelikle geçmiş olsun Rabbim ölenlerin yakınlarına sabırlar versin Görüş mesafesini yokeden aşırı şürat yapıp ani trafik yoğunluğuna maruz kaldığında frene basan ve zincirleme kazalara sebeb olan en Sol şeritte görülen Minibüs kamyon tanker ve otobüslerin arkasındaki araçları kazaya maruz kalması durumunda tüm masrafı dahil ederek sol şeridi ihlal eden ağır vasıta sürücülerinin ehliyetleri süresiz ellerinden alınıp trafikten men edilmesi için meclisin karar çıkarması şart

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