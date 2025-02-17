Gaziantep'te belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı
Gaziantep'in Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ekici, belediyeden kısa süre önce işten çıkarılan Erol K.'nin silahlı saldırısına uğradı. Ekici, saldırıyı yara almadan atlatırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kısa süre önce işten çıkarılan belediye çalışanı Erol K., Sani Konukoğlu Bulvarı üzerindeki Zeugma Mozaik Müzesi önünde Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ekici ile tartıştı.
3 EL ATEŞ AÇIP KAÇTI
Tartışma sırasında Erol K., yanındaki tabanca ile 3 el ateş açarak kaçtı.
YARA ALMADAN KURTULDU
Ekici, olaydan yara almadan kurtulurken, polis ekipleri şüpheli Erol K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.