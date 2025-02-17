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Gaziantep'te belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

Gaziantep'te belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı
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Gaziantep'in Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ekici, belediyeden kısa süre önce işten çıkarılan Erol K.'nin silahlı saldırısına uğradı. Ekici, saldırıyı yara almadan atlatırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kısa süre önce işten çıkarılan belediye çalışanı Erol K., Sani Konukoğlu Bulvarı üzerindeki Zeugma Mozaik Müzesi önünde Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ekici ile tartıştı.

3 EL ATEŞ AÇIP KAÇTI

Tartışma sırasında Erol K., yanındaki tabanca ile 3 el ateş açarak kaçtı.

Gaziantep'te belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

YARA ALMADAN KURTULDU

Ekici, olaydan yara almadan kurtulurken, polis ekipleri şüpheli Erol K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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