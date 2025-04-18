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Gaziantep'te Aranan 28 Şahıs Tutuklandı

Gaziantep'te Aranan 28 Şahıs Tutuklandı
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Gaziantep'te jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan hapis cezası olan 28 kişiyi yakaladı. Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, Nurdağı ve Oğuzeli ilçelerinde yapılan çalışmalarda, hırsızlık, dolandırıcılık, narkotik, yağma, kasten öldürme, tehdit ve cinsel saldırı gibi suçlardan aranan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 28 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, Nurdağı ve Oğuzeli ilçelerinde son 2 hafta içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık, dolandırıcılık, narkotik, yağma, kasten öldürme, tehdit ve cinsel saldırı gibi suçlardan aranan 28 şahıs yakalandı.

Şüpheli şahısların tamamı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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