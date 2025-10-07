Haberler

Gaziantep'te Aile İçinde Cinayet

Gaziantep'te Aile İçinde Cinayet
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te annesini tekmeledikten sonra ağabeyini defalarca bıçaklayarak öldüren şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep'te annesini tekmeledikten sonra ağabeyini defalarca bıçaklayarak öldüren şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Şahsın, annesini tekmeledikten sonra ağabeyini defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kameralara yansımıştı.

Olay, pazar günü akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Göllüce Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Yaşar Tüzel (40), tartıştığı annesini tekmeledikten sonra ağabeyi Mehmet Tüzel'i (45) ekmek bıçağı ve maket bıçağıyla boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

Katil zanlısı tutuklandı

Olay sonrası Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Yaşar Tüzel isimli şahıs, emniyette tamamlanan işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan Yaşar Tüzel, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dehşet olay anları saniye saniye kaydedilmişti

Yaşanan olayın ardından dehşet verici görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntülerde, Yaşar Tüzel isimli şahsın, annesini tekmeleyerek yere düşürdükten sonra elinden ve boynundan bıçaklaması, daha sonrasında ise ağabeyi Mehmet Tüzel'i defalarca bıçaklayarak öldürme anları yer almıştı. Görüntülerde, olay sırasında kendini kaybeden şahsın defalarca "Deli değilim, deli değilim" demesi de dikkat çekmişti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli: İsrail'in durdurulması masa başında olmuyorsa silahla olması gerekmektedir

Bu ifadeyi ilk kez kullandı! Bahçeli'den İsrail'e "savaş" resti
Suikasta uğrayan avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı

İşte suikasta uğrayan avukatın otopsi raporu! Kan donduran detaylar
Emeklilik yaşı değişiyor mu? Nihat Zeybekçi'den çok konuşulacak çıkış

Emeklilik yaşı değişiyor mu? Hükümet kanadından ilk sinyal geldi
Babalarının mirası için notere gittiler, hayatlarının şokunu yaşadılar

Babasının mirası için notere gitti, hayatının şokunu yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.