Gaziantep'te Akraba Arasında Silahlı Kavga: 3 Ölü

Gaziantep'te iki akraba aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kardeş ve dayı hayatını kaybetti. Olayın, daha önceki bir husumetten kaynaklandığı iddia ediliyor. Katil zanlıları kayıplarda.

Gaziantep'te husumetli akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin 2 kardeş ve dayı olduğu ortaya çıktı. Cenazeler tamamlanan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilirken olay sonrası kaçan 2 katil zanlısının ise diğer dayılar olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Oğuzeli ilçesi kırsal Tınazdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada silahların da kullanılması sonrası kurşunların isabet ettiği Hakan Alpaslan (22) ve Vahap Alpaslan (21) olay yerinde, ağır yaralanan Doğan Karakurt (41) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

3 kişinin öldüğü olayda şok detaylar

Üç kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili şoke eden detaylar ortaya çıktı. Yaşanan olayın 2 sene önce meydana gelen ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgadan kaynaklandığı iddia edildi. Ölenlerden Hakan ve Vahap Alpaslan'ın kardeş olduğu, Doğan Karakurt'un ise kardeşlerin dayısı olduğu öğrenildi. Olayın zanlılarının ise maktullerden Doğan Karakurt'un kardeşleri A.K. (55) ve Y.K. (44) olduğu belirlendi.

Cenazeler yakınlarına teslim edildi

Yaşanan olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri ise Gaziantep adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Katil zanlısı dayılar kaçtı

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma ve kaçan katil zanlısı dayıları yakalama çalışmaları devam ediyor. - GAZİANTEP

