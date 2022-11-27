5 yaşındaki kızını günlerce aç bırakarak işkence eden anne tutuklandı

Gaziantep'te annesi tarafından günlerce aç bırakılarak işkence maruz kalan 5 yaşındaki F.Y. Türkiye'nin gündemine oturdu. Uzun süre aç kaldığı anlaşılan, vücudunda ve yüzünde ağır darp izleri tespit edilen çocuğun tedavisi devam ederken; anne ise gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 5 yaşındaki F.Y. isimli kız çocuğu, babası tarafından aç ve işkenceye maruz kalmış halde evde bulundu. Eve gelen ekipler, 5 yaşındaki çocuğa olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

VÜCUDUNDA DARP İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Uzun süre aç kaldığı anlaşılan çocuğun vücudunda ve yüzünde ağır darp izleri tespit edildi. Yoğun bakıma alınan çocuğun durumunun kötü olduğu öğrenilirken, olayın ardından polis ekipleri babasının ifadesi doğrultusunda çocuğun annesini gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Köyde zeytin toplamak için birkaç gündür evde olmadığını söyleyen baba Cihan Yıldız, eve geldiğinde çocuğunun işkenceye maruz kalmış halde bulduğunu söyledi.

ANNESİ TUTUKLANDI

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte annesi tarafından işkence edilerek günlerce aç bırakılan 5 yaşındaki çocukla ilgili açıklamada bulundu. Kızına şiddet uygulayan annenin zihinsel engelli olduğunu açıklayan Vali Gül, annenin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini, diğer çocukların ise devlet korumasına alındığını duyurdu.

ÇOCUĞUN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Vali Gül, konu ile ilgili açıklamasında, "Zihinsel engelli bir annenin, 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet hepimizi derinden üzmüştür. Kızımızın tedavisi Valiliğimiz tarafından takip edilmektedir. Çocuklar, sosyal hizmetler çerçevesinde devlet korumasına alınmıştır. Şüpheli kişi mahkeme tarafından tutuklanmıştır" ifadelerine yer verdi.

"GÖZLERİ ŞİŞ VE MOSMORDU"

Baba Cihan Yıldız eşinin sürekli kızına şiddet uyguladığını ifade ederek, "Bu yeni bir olay değil geçen seneden beri eşim kızıma şiddet uyguluyormuş bazen diğer çocuklarıma da şiddet uyguluyordu. Ama özellikle kızıma çok şiddet uyguluyordu. Ben dün ikindi sıralarında eve geldim. Kapı kapalıydı havalandırmadan eve girdim. Eve girdiğimde çocuk oda da bitkin bir halde yatıyordu. Gözleri şiş ve mosmordu kollarında ısırık izleri vardı. Sonrasında hemen 112 sağlık ekiplerini arayarak hastaneye yetiştirdim. Şuan sağlık durumu biraz iyiye gitti ama hala durumu ağır. Halim ortada çocuğum çok kötü durumda ne yapacağımı bilemiyorum. Diğer çocuklarımda perişan halde. Çocuğuma bir şey olmasın diye doğru düzgün çalışamıyorum. 3 gün zeytin topladım çocuğumu bu halde buldum" dedi.

"EŞİM KIZIMI SEVMİYOR"

Eşi F. Yıldız'ın kızını sevmediğini ifade ederek, "Eşinin şiddet uygulamasının nedenine cevap veren baba Cihan Yıldız, eşim kız çocuğunu sevmiyor. Erkekleri seviyor ama kızı sevmiyor. O yüzden sürekli şiddet uyguluyordu. Onun cezaevinden çıkmasını istemiyorum raporu olmasına rağmen çıkmasın içerden. Yetkililerden çocuklarımı yurda almalarını istiyorum" diye konuştu. Öte yandan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Savcılık şiddet olayıyla ilgili anne F.Y'nin gözaltına alındığını bildirdi.