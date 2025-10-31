Haberler

Gaziantep'te 4 bin 587 adet captagon hap ele geçirildi: 4 şahıs tutuklandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 587 adet captagon hap ele geçirilirken yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 587 adet captagon hap ele geçirilirken yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin üretimi ve ticareti ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, Oğuzeli ve Şahinbey ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen A.B.D. ve Ö.E. isimli şahıslar, Şehitkamil ilçesinde icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında ise şehirlerarası yolcu taşıyan minibüste M.H. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahısların ikametinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 4 bin 587 adet captagon uyuşturucu hap, 40 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet top folyo, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet cep telefonu ve sim kartı ile 100 bin 300 TL suçta kullanılan para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularında uyuşturucu maddeleri satın aldıkları tespit edilen Y.Ş.H. isimli şahıs ile birlikte A.B.D., Ö.E. ve M.H. isimli şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
