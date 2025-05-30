Gaziantep'te 3 Çocuk Annesi Kadın Boğularak Öldürüldü

Gaziantep'te 3 Çocuk Annesi Kadın Boğularak Öldürüldü
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Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde evinde boğularak öldürülen 25 yaşındaki üç çocuk annesi Asiye Baytap'ın ölümü üzerine geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te 3 çocuk annesi bir kadın, evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu. Olayla ilgili çok sayıda şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay, Oğuzeli ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde 3 çocuğu ile yaşayan ve bir okulda temizlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Asiye Baytap (25), sabah saatlerinde yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gelen ekiplerin ilk incelemesinde kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Baytap'ın cenazesi, işlemlerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken çok sayıda şahsın gözaltına alındığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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