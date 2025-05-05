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Gaziantep'te 12 Yaşındaki Çocuk Oyun Oynarken Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te 12 Yaşındaki Çocuk Oyun Oynarken Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde sokakta oyun oynarken fenalaşan 12 yaşındaki Husay El Musa, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde sokakta oyun oynarken fenalaşan 12 yaşındaki çocuk, kaldırdığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Nizip ilçesi Şahinbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin bulunduğu sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 12 yaşındaki Husay El Musa, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Husay El Musa, Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda fiziki olumsuz bir bulguya rastlanmayan 12 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Beyin kanaması geçirdiği tahmin edilen çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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