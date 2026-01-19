Gaziantep'te 2025 yılında 112 Acil Çağrı hattına 3 milyon 277 bin 133 çağrı gelirken bu çağrıların yüzde 28'e tekabül eden 910 bin 333'ü vakaya dönüştü. Geri kalan yüzde 72'lik 2 milyon 366 bin 890 adet çağrı ise asılsız çağrıya dönüşürken, 44 şahsa asılsız çağrıdan ve ihbardan idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilde hayata geçirdiği proje kapsamında kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi, sağlık, jandarma, itfaiye, emniyet, orman ve AFAD ile ilgili çağrılara tek bir numara üzerinden hizmet veriyor. Bu kapsamada tek acil çağrı numarası olarak 112 numarasını arayanlara cevap veren çağrı karşılayıcılar, asılsız aramaları süzerek gerçek ihbarları ilgili birimlere yönlendiriyor.

Gaziantep'te 112'ye 2025 yılında gelen çağrıların yüzde 72'si asılsız çıktı

Gaziantep'te de yaşanan acil durumlara en kısa sürede müdahale edilmesini sağlayan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2025 yılında toplam 3 milyon 277 bin 133 çağrı geldi. Gelen 3 milyon 277 bin 133 çağrının yüzde 28'e tekabül eden 910 bin 333'ü vakaya dönüşürken geriye kalan yüzde 72'lik 2 milyon 366 bin 890 adet çağrı ise asılsız çağrı olarak kayda geçti.

42 şahsa asılsız çağrıdan, 2 şahsa asılsız ihbardan ceza

Yıl boyunca toplam 42 şahsa, 112'ye asılsız çağrı kapsamında kişi başı en az bin 500 TL idari para cezası uygulanırken, asılsız ihbarda bulunan 2 şahsa ise kişi başı 15 bin TL idari para cezası uygulandı. Yıl içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 346 adet ses kaydı, bilgi ve belge de emniyet müdürlüğüne ve adli makamlara yönlendirildi.

2026 yılında ceza miktarları arttırıldı

2026 yılında ise asılsız çağrılara bin 882 TL, asılsız ihbarlara ise 18 bin 823 TL idari para cezası uygulanacağı açıklandı. Asılsız çağrı ve ihbarın tekrarı halinde cezanın iki katına çıkacağı, süreklilik oluşturulması halinde ise yasal işlem başlatılacağı belirtildi. - GAZİANTEP