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Gaziantep Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı
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Gaziantep merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda toplam 51 kilo 343 gram metamfetamin ele geçirildi. 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep merkezli 5 ilde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda yakalanan 10 şüpheliden aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 6 şüpheli tutuklanırken toplam 51 kilo 343 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Gaziantep merkezli Şanlıurfa, Hatay, Hakkari ve İstanbul illerinde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 10 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan farklı zamanlardaki aramalar neticesinde toplam 51 kilo 343 gram metamfetamin, 28 litre uyuşturucu madde imalatında kullanılan madde, 18 adet uyuşturucu madde imalatında kullanılan muhtelif malzeme, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet hassas terazi, 8 adet cep telefonu ve sim kartı, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 14 bin 400 TL, 200 Dolar ve 40 Euro suç geliri para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan örgüt lideri A.K. ve örgüt üyeleri E.S., S.S., H.Y., H.H.K ve A.M. isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer örgüt üyeleri D.O., M.Y., T.O. ve M.Ç isimli şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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