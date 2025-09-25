Haberler

Araç hurdaya döndü! Feci kazada bilanço ağır

Araç hurdaya döndü! Feci kazada bilanço ağır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep-Kilis karayolunda feci bir kaza meydana geldi. Trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep- Kilis karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü. 3 kişi de ağır yaralandı.

Gaziantep-Kilis karayolu Halep Bulvarı üzerinde iddiaya göre, M.Ç. kontrolündekiotomobil ile Y.S. idaresindeki otomobil çarpıştı.

FECİ KAZADA BİLANÇO AĞIR

Feci kazanın ardından iki araç da metrelerce savrulurken araçlardan araçlardan biri hurda yığınına döndü. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların 112 acil çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerin ilk incelemesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken yaralanan 3 kişi ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun kritik olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni ise olay yerinde tamamlama işlemlerinin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda karşıladı, işte tüm detaylar

Erdoğan, Beyaz Saray'da! 2 saati geçen görüşme sonrası ilk açıklama
Trump: Görüşme verimli olursa Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırırım

Trump daha ilk dakikada kritik konuyla ilgili mesajı verdi
Liverpool'dan Galatasaray maçı için sürpriz karar

Liverpool'dan Galatasaray maçı için sürpriz karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tümer Metin, Sadettin Saran'a seslendi: Ona naçizane bir tavsiyem var

Sadettin Saran'a seslendi: Ona naçizane bir tavsiyem var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.