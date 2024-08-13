Gaziantep'in 7 aylık asayiş bilançosu açıklandı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 2024 yılının ilk 7 ayında meydana gelen asayiş olayları ve yapılan operasyonların bilançosunu açıkladı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 2024 yılının ilk 7 ayında kentte meydana gelen asayiş olayları ve yapılan operasyonların bilançosu ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gaziantep Valiliği Fuaye alanında düzenlenen basın toplantısına Vali Çeber, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Erkoç katıldı. Vali Çeber, basın açıklamasında, genel asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, uyuşturucu ve madde bağımlılığı, Trafik, siber güvenlik ve göçmen kaçaklığına yönelik pek çok alanda yapılan çalışmalara ilişkin rakamları paylaştı.

"Hemen bütün suçlarda ortalama yarı yarıya bir azalış sağlanmış durumda"

2024 yılının 7 aylık asayiş bilançosunu açıklayan ve 2023 yılının aynı dönemine göre hemen hemen bütün suçlarda yarı yarıya düşüş olduğunu söyleyen Vali Çeber, "Bildiğiniz gibi ilimizde hem uyguladığımız özel tedbirler hem de personel planlamasında aldığımız ek önlemlerle suç ve suçluyla mücadelede ve önleyici tedbirler hususunda içinde bulunduğumuz yıl içerisinde önemli mesafeler kat ettik. Elde ettiğimiz bu sonuçlar da suç istatistiklerine büyük ölçüde yansımaya başladı. Hemen hemen bütün suçlarda ortalama yarı yarıya bir azalış sağlanmış durumda. Bu aşamada emniyet güçlerimiz suçlularla mücadele anlamında elinden gayreti gösteriyor" dedi.

"Her 5 suçtan 4'ü tamamen aydınlatıldı"

Her 5 suçtan 4'ünün tamamen aydınlatıldığını söyleyen Vali Çeber, suçları aydınlatmada Türkiye genelinin üstünde seyrettiğini söyledi. Çeber, "2024 yılı ilk 7 ayı il geneli Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar'da bir önceki yıla göre yüzde 32 azalma oldu. Bu suçlarda bir önceki yılda aydınlatma oranı yüzde 59 iken 2024 yılında yüzde 82'ye çıkartıldı. Bu yıl bu suç türlerinde her 5 suçtan 4'ü tamamen aydınlatıldı. Emniyet-Jandarma bölgesinde Evden Hırsızlık Olayları'nda bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 42 oranında azalma sağlandı. Aydınlatma oranı ise yüzde 44 den yüzde 64'e çıkartıldı. Bu suç türünde de ilimizde aydınlatma artış oranı ülke genelinin üzerinde seyrediyor" ifadelerini kullandı.

"Faili meçhul olayımız kalmadı"

Kentte meydana gelen hırsızlık olaylarına değinen Çeber, aydınlatılmayan faili meçhul olayın kalmadığını söyledi. Çeber, "Otodan Hırsızlık Olayları'nda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55 azalma oranına ulaştık. Yani Otodan Hırsızlıkta bu yıl yarı yarıya bir azalış yaşandı. Aydınlatma oranı ise yüzde 30 dan yüzde 65'e çıkartıldı. 2024 yılında emniyet güçlerimiz tarafından otodan hırsızlık yapılan her 10 araçtan 6'sının faili tespit edildi. Bağ Bahçe Hırsızlığı Olayları'nda bu yıl Jandarmamız özel tedbirlerle önemli başarılar elde etti. 2023 yılında il geneli 43 hırsızlık olayı tespit edilmişken 2024 yılında bu sayı 17'ye düşmüş oldu. Yani bu rakam yarıdan fazla bir oranı ifade ediyor. Arkadaşlarımız 17 olayın tamamını da aydınlattı. Faili meçhul olayımız kalmadı. Emniyet Müdürlüğümüz Kapkaç Olayları'nda bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 67,4 azalma sağladı. Bu olaylarda aydınlatma oranı ise yüzde 42 den yüzde 74'e çıkartıldı. Tabi aydınlatma oranının artması bir caydırıcılık etkisi oluşturduğu için gelecekteki düşüş daha fazla olacaktır diye düşünüyoruz. Emniyet ve Jandarma Bölgesinde Motosiklet Hırsızlığı Olayları'nda ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 57 azalma sağlandı ve aydınlatma oranı, yüzde 38'den yüzde 62'ye çıkartıldı" şeklinde konuştu.

"7 aylık dönemde 2 bin 497 düzensiz göçmen yakalandı"

Düzensiz göç ile mücadelede ilk 7 ayda 2 bin 497 düzensiz göçmenin yakalandığını söyleyen Vali Çeber, "Güvenlik güçlerimizin operasyonları ve denetimleri neticesinde 2024 yılı 7 aylık dönemde 2 bin 497 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Ayrıca ilimizde 25 mobil göç noktası aracıyla düzensiz göçle etkin bir şekilde mücadele ediyoruz. Bu araçlar şehrimizin farklı noktalarında güvenlik güçlerimizle beraber denetim ve kontrollerini durmaksızın sürdürüyor" şeklinde konuştu.

"Yüzde 100'lük bir başarı sağlandı"

Vali Çeber, 52 kasten öldürme olayının aydınlatıldığını söyleyen Vali Çeber, "İlimizde Kasten Öldürme Olayları'nda bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 21 azalma sağlandı. 2024 yılında meydana gelen 52 kasten öldürme olayının tamamı aydınlatıldı. Burada da arkadaşlar yüzde 100'lük bir başarı sağladılar" dedi.

"2024 yılında aranan 10 bin 936 kişi yakalandı"

2024 yılında aranan şahıslara yönelik çalışmaların devam ettiğini söyleyen ve 10 bin 936 kişinin yakalandığını belirten Vali Çeber, "Gaziantep'te 2023 yılı ilk 7 ayında kesinleşmiş hapis cezasına göre aranan 6 bin 758 kişi yakalanmışken 2024 yılının aynı döneminde 10 bin 936 kişi yakalandı ve yakalama oranlarında yüzde 62 artış başarısı sağlandı. Hapis Cezası ile ilgili yakalanan şahıslarda ilimiz Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor. Mercek-6 Operasyonları kapsamında 4 şüpheli şahıs, Ayrıca 2024 yılı ilk 7 ayında 20 ile 40 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan toplam 48 şahıs yakalanarak cezaevine nakli gerçekleştirildi. Emniyet güçlerimiz, toplam personel sayısı ile yapılan il geneli şok uygulamaların artırılması neticesinde yüzde 62 oranında daha fazla bir yakalama oranına ulaşmayı başardı. Yakalama oranlarında hem Emniyetimiz hem de Jandarmamız Türkiye genelinde ilk sıralarda yer alıyor" şeklinde konuştu.

"2024 yılında 2 bin 75 adet silah ele geçirildi"

Geçen yıla oranla ele geçirilen silahlarda artış olduğunu söyleyen Vali Çeber, "İl geneli 2023 yılı ilk 7 ayına göre 2024 yılının aynı döneminde genel asayiş olaylarında yüzde 11 azalma sağlandı. Aydınlatma oranı ise yüzde 86'dan yüzde 94'e çıkarıldı. 2023 yılında bin 691 adet silah ele geçirilmişken 2024 yılının aynı döneminde yüzde 23 artış ile 2 bin 75 adet silah ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

"Narkotik suçlarda yakalanan şüpheli sayısı yüzde 100 arttı"

Vali Çeber, narkotik suçlarla ilgili de, "Emniyet Jandarma bölgesi Narkotik Suçlarla Mücadele kapsamında 2023 yılına göre 2024 yılında operasyon sayısı yüzde 102 oranında, aydınlatma oranı da yüzde 100 oranında arttı. Diğer yandan En iyi Narkotik Polisi Anne, Uyuma, Narko Rehber, Narko Nokta, Narko Gençlik, KADES, Erkek Farkındalık Projesi, SİBERAY ve Trafik Bilgilendirme eğitimleri olmak üzere vatandaşlarımızı bilinçlendirmek amacıyla toplamda 730 bin civarında vatandaşımıza değişik konularda eğitim ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirdi" dedi.

"2024'te 432 bin 177 araca cezai işlem uygulandı"

Trafik uygulamalarını da arttırdıklarını söyleyen Vali Çeber, "2023 yılının ilk 7 ayında Trafik uygulamalarında toplam 1 milyon araç kontrol edilirken 2024 yılında 1.8 milyon aracın kontrol edildi. Trafik uygulamalarımızda artış oranı yüzde 69 oldu. Yapılan kontrollerde 432 bin 177 araca cezai işlem uygulandı" ifadelerine yer verdi.

"Geçen seneye oranla fıstık hırsızlığı yüzde 50 azaldı"

Fıstık hırsızlarına karşı, üreticilere dron ve karadan komando timleriyle destek verdiklerini söyleyen Çeber, "Fıstık üretiminin yoğun olduğu ilçelerde Jandarma Asayiş Timleri ve Takviye Jandarma Komando Timleri ile karadan, dronlarla da havadan 7/24 esasına göre önleyici kolluk hizmetleri icra edilmeye devam ediyor. Alınan tedbirler neticesinde meydana gelen fıstık hırsızlığı olaylarında 2023 yılı aynı dönemine oranla bu sene yüzde 50 azalma meydana geldi" dedi.

"31 bin şahıs ve 14 bin motosiklet kontrol edildi"

Çeber, "Temmuz ayında parklarda yaya ve motosikletlilere yönelik yapılan uygulamalarda 31 bin şahıs ve 14 bin motosiklet kontrol edildi. 6 bin 812 motosiklete cezai işlem uygulandı. 671 motosiklet trafikten men edildi. Yapılan uygulamalarda 12 adet çalıntı motosiklet, 15 adet tabanca ve çok sayıda kesici/delici alet ile bir miktar uyuşturucu madde yakalandı" şeklinde konuştu.

"300 araç hedefimizden 170 araçlık kaynağı şu anda topladık"

Emniyet ve jandarmaya 300 araç alımıyla ilgili bir kampanya başlatıldığını ve hayırseverler tarafından 170 araçlık kaynağın tamamlandığını söyleyen Vali Çeber, "Emniyet güçlerimizin vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlarken daha etkili çalışabilmesi amacıyla geçtiğimiz aylarda 300 araç alımıyla ilgili bir kampanya başlatmıştık hatırlarsınız. Hayırsever iş adamlarımızın katkılarıyla kampanyada önemli bir mesafe kat ettik. 300 araç hedefimizden 170 araçlık kaynağı şu anda topladık. Ancak hayırsever katkılarımız devam ediyor. En kısa zamanda kalan 130 araçlık kaynağı da tamamlayıp personel takviyesi ile artan personel sayısına yetecek araç yoğunluğunu yakalayacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP