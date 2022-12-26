Pençe Kilit'ten acı haber! 1 askerimiz şehit oldu 3. Sayfa Haberleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın acı haberi, Gaziantep'te yaşayan ailesine ulaştı. Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu. HABER VERİLDİ Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın şehit olduğu haberini Yavuzeli ilçesi Örenli Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer verdi. AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU Şehidin babası Ali Korkmaz ile annesi Fadile Korkmaz, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Acı haberin ardından yakınları ve komşuları taziye için şehit evine gelmeye başladı. Şehit Korkmaz'ın cenazesi Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa Hüseyin Korkmaz Gaziantep Piyade 3. Sayfa Güncel Haberler

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