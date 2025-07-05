Gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı

Gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı
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Gazeteci Şule Aydın, Gazeteci Timur Soykan'ın gözaltına alındığını duyurdu. Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Timur gözaltına alındı. Şu an Vatan Emniyet'e götürülüyor. Gerekçe X paylaşımları" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Şule Aydın, Gazeteci Timur Soykan'ın gözaltına alındığını "Timur gözaltına alındı. Şu an Vatan Emniyet'e götürülüyor. Gerekçe X paylaşımları" ifadeleriyle açıkladı.

Gazeteci Timur Soykan, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Soykan'ın gözaltına alındığının haberini Gazeteci Şule Aydın sosyal medya hesabından duyurdu.

"GÖZALTINA ALINDI, GEREKÇE X PAYLAŞIMLARI"

Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Timur gözaltına alındı. Şu an Vatan Emniyet'e götürülüyor. Gerekçe X paylaşımlar" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMAJESTIK:

Sosyal medya devlet ve milletin huzurunu kaçırmak için kullanabileceğiniz araçlar değildir, ifade özgürlüğü,gazetecilik ilkeleri gibi değerler kişi veya kurumların haklarına saldırı amacıyla kullanılamaz. Türkiye çadır devleti veya muz cumhuriyeti değildir ne yapıyorsanız adam gibi yapacaksınız hatta yolda bile adam gibi yürüyeceksiniz.

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