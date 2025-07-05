Gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı
Gazeteci Şule Aydın, Gazeteci Timur Soykan'ın gözaltına alındığını duyurdu. Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Timur gözaltına alındı. Şu an Vatan Emniyet'e götürülüyor. Gerekçe X paylaşımları" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Şule Aydın, Gazeteci Timur Soykan'ın gözaltına alındığını "Timur gözaltına alındı. Şu an Vatan Emniyet'e götürülüyor. Gerekçe X paylaşımları" ifadeleriyle açıkladı.
Gazeteci Timur Soykan, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Soykan'ın gözaltına alındığının haberini Gazeteci Şule Aydın sosyal medya hesabından duyurdu.
"GÖZALTINA ALINDI, GEREKÇE X PAYLAŞIMLARI"
Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Timur gözaltına alındı. Şu an Vatan Emniyet'e götürülüyor. Gerekçe X paylaşımlar" ifadelerini kullandı.