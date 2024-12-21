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Gazeteci Özlem Gürses, TSK'ya Terör Örgütü Benzetmesi Nedeniyle Gözaltına Alındı

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YouTube kanalında TSK'ya terör örgütü benzetmesi yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses, emniyette ifade vermeyi reddetti. Adliyeye sevk edilen Gürses'in savcılık ifadesinin alınması bekleniyor.

TSK'ya terör örgütü benzetmesi yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Özlem Gürses emniyette ifade vermeyi reddetti

Emniyette ifade vermeyi reddeden gazeteci Özlem Gürses, adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Kendisine ait Youtube kanalında Türk Silahlı Kuvvetlerine terör örgütü benzetmesi yaptığı gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses, emniyette ifade vermeyi reddetmesi üzerine adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Samiye Özlem Gürses, kendisine ait Youtube kanalında Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Gürses'in Türk Silahlı Kuvvetlerine terör örgütü benzetmesi yaptığı, işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden ve işgalci olarak nitelendirdiği bir kurum olarak gösterdiği gerekçesiyle hakkında re'sen soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınmıştı.

Emniyette ifade vermeyi reddetti

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Özlem Gürses, polise ifade vermeyi reddetti. Bunun üzerine Gürses, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi. Gürses'in burada savcılık ifadesinin alınması bekleniyor.

Gazeteci Özlem Gürses, TSK'ya Terör Örgütü Benzetmesi Nedeniyle Gözaltına Alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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